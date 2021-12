Windows 11: co dolega Jedenastce? Microsoft ma całą listę

Statystyki "adopcji" (a poprawnie: przyjęcia przez rynek) systemu Windows 11 są oczywiście znane w Redmond, ale czy tak samo jest z powodami tego stanu rzeczy? Rzeczywistość uczy, że argument "przecież pracują tam eksperci" wart jest bardzo niewiele. To wszak eksperci wymyślili niegdyś ekran startowy Windows 8 . Pozostaje więc spojrzeć na dwa znane nam źródła informacji na ten temat: Feedback Hub oraz stronę Windows Release Health . Pierwsze zawiera opinie, a drugie - zbiór problemów z Windows 11 do których oficjalnie "przyznał się" Microsoft.

Feedback Hub jest niestety mało miarodajny, bowiem wpisy w nim - zastrzeżenia autorstwa użytkowników - mają tendencję znikać w nim lub ulegać agregacji w niespodziewanych miejscach. Na szczycie listy znajdują się dwa wpisy zbiorcze: narzekanie na nowy Start/pasek zadań i krytykowanie wymagań sprzętowych. Microsoft dokonał (ręcznie?) agregacji wielu bardzo podobnych opinii w grupy, a następnie odniósł się do nich zbiorczo. Według odpowiedzi, zmiana wymagań sprzętowych nie wchodzi w grę ze względu na bezpieczeństwo (choć jest to raczej polityczna decyzja), a w kwestii paska zadań, Microsoft… "słucha". Póki co.

Przewijając dziesiątki ekranów z uwagami, można się natknąć na bardzo wiele wprost wyrażanych opinii "bez starego paska zadań nie aktualizuję i jest to mój jedyny argument przeciwko". Skoncentrowana w jednej kwestii, konkretna i punktowa uwaga ma szansę zmienić decyzję Microsoftu, ale dotychczasowa cisza w sprawie akurat paska zadań może wskazywać na to, że potencjalne przywrócenie usuniętych opcji nastąpi nieprędko.

Wszystkie te kwestie łączą się w całość. Obowiązkowe HVCI, VBS, UEFI MAT i TPM 2.0 to niezbędne minimum by zapewniać bezpieczeństwo oparte o wirtualizację i jest ono źródłem wyższych wymagań, niedziałającego VirtualBoksa oraz awarii sterowników. Microsoft zatem doskonale wie, jakie są źródła najważniejszych argumentów przeciwko aktualizacji do Windows 11, chce jednak zwiększyć bezpieczeństwo systemu i zadbać o wyższą dyscyplinę w tworzeniu sterowników, co oznacza że kwestie te nie zostaną rozwiązane.