Dwa główne zarzuty względem IE to zabawne podejście do kwestii standardów oraz niskie bezpieczeństwo. Ta pierwsza cecha sprawia, że na drugą często patrzy się z perspektywy użytkownika przeglądarki. To jednak błędne podejście. Internet Explorer nie jest bowiem tylko przeglądarką internetową. To także wbudowana w system platforma programistyczna , o założeniach sformułowanych w latach 1996-2000. I to pod tym kątem należy rozpatrywać jej bezpieczeństwo - nie z perspektywy wykorzystania IE jako wyświetlacza stron internetowych.

Ćwierć wieku temu, Microsoft wpadł na pomysł, by interfejs systemu był rysowany za pomocą tych samych narzędzi i języków, co strony internetowe. W przyszłości miało to doprowadzić do zatarcia granic między zasobami lokalnymi a internetowymi. Pierwszym efektem tego podejścia było powstanie Pomocy HTML (CHM), "widoku sieci Web w folderach", Active Desktop i Pasek Kanałów. Elementy te były wyświetlane za pomocą komponentu MSHTML, dostępnego także jako możliwy do wywołania przez programistów zewnętrznych aplikacji. Internet Explorer to tak naprawdę interfejs (tzw. "chrome" - felgi i wykończenie) obudowany wokół kontrolki MSHTML, zwanej formalnie "Microsoft Internet Controls". Tę nowatorską wtedy technologię dziś znamy pod nazwą "WebView".