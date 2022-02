Windows 11 faktycznie zaczął wymagać internetu. Obeszliśmy to

Tworzenie konta Microsoft to tak naprawdę "obowiązek" już od 10 lat. System Windows 8.1 prosi użytkownika o podpięcie Wi-Fi i gdy ustanowi połączenie z siecią, uruchamia kreator logowania do chmury. Kreator ten nie ma prostego przycisku anulowania. Naciśnięcie "Wstecz" przenosi nas do poprzedniego pytania (np. układu klawiatury).