Windows 8.1 zaczyna ostrzegać o końcu wsparcia

Co do Windows 11 - komputery obsługujące Ósemkę i Jedenastkę to zbiory rozłączne. Wraz z siódmą generacją procesorów, Intel przestał udostępniać sterowniki z definicją systemu (chipset i rozwiązania zintegrowane) dla systemów starszych niż Windows 10. Z kolei Jedenastka, w wariancie "bez kombinowania", wymaga co najmniej ósmej generacji procesorów Intela. Oznacza to, że sprzęt z Windows 8.1 nie nadaje się do Jedenastki. W przypadku platformy AMD terminarz jest nieco przesunięty, a nazewnictwo generacji odmienne, ale rezultat jest ten sam: komputery dedykowane dla każdej z ww. platform to zbiory rozłączne.