Podsumowanie miesiąca na blogu DP - kwiecień 2020

Witam w kolejnym wpisie z cyklu Podsumowanie miesiąca na blogu DP. Dzisiaj po raz kolejny sprawdzimy, ile tekstów i przez ilu autorów napisanych trafiło na stronę główną bloga DP w ubiegłym miesiącu oraz oczywiście kto z nich napisał ich najwięcej. Zobaczymy też, pod wpisami, których twórców pojawiło się najwięcej komentarzy. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że dane do wpisu zgromadziłem za pomocą Licznika Blogowego autorstwa @djfoxer - bardzo dziękuję za to narzędzie! A teraz nie przedłużaj już przejdźmy do rzeczy.

Ogólnie dane z kwietnia 2020 prezentują się w następujący sposób:

Na stronie głównej bloga DP w ubiegłym miesiącu pojawiło się 77 tekstów napisanych przez 32 różnych autorów. Liczba wpisów względem ubiegłego miesiąca zmalała o dokładnie jeden. Co ważne średnia liczba publikacji na dzień wzrosła w stosunku miesiąc do miesiąca z 2,52 na 2,57. Oczywiście jest to minimalny wzrost. Znacznie mocniej wzrosła natomiast liczba autorów. W kwietniu było ich aż 32, natomiast w marcu 24. Wynik marcowy może wydawać się słaby, ale przypomnę tylko, że na przykład w lutym 2020 tylko 17 blogerów opublikowało swoje teksty. Bardzo dużą aktywność na blogu DP dobrze pokazuje również zestawienie danych na zasadzie rok do roku, gdyż w kwietniu 2019 na głównej bloga pojawiło się tylko 27 wpisów stworzonych przez zaledwie 16 autorów. Także liczba tekstów wzrosła względem tamtego okresu ponad 3 krotnie, a liczba aktywnych autorów dokładnie dwa razy. Jeśli zaś chodzi o liczbę komentarzy pod wpisami to było ich w kwietniu bieżącego roku aż 3209. Jest to najwyższy wynik ujęty w moich statystykach. Wartość ta przekłada się na średnio 41,67 komentarza na wpis. Dla porównania w marcu 2020 pod tekstami pojawiło się 2805 komentarzy (35,96 komentarza na wpis) a w kwietniu 2019 tylko 730 komentarzy (45,63 komentarza na wpis). W tym miejscu mogę jeszcze dodać, że każdy z blogerów opublikowała średnio 2,41 tekstu (przy medianie równej 1).

Teraz zobaczmy, którzy z użytkowników DP byli najbardziej płodnymi twórcami w zeszłym miesiącu:

W tym miejscu największe należą się użytkownikom @Andrzej Tarnowski, @lordjahu, @macminik oraz znajdującemu się tuż za podium @[set-i], którzy w kwietniu 2020 opublikowali odpowiednio po 10, 9, 9 i 7 wpisów, które trafiły na główną bloga. Co warte zauważenie odpowiadają oni za 46% ogólnej liczby wpisów, co zresztą świetnie obrazuje poniższy wykres pierścieniowy:



Teraz sprawdźmy, jak wyglądają statystyki dotyczące liczby zgromadzonych komentarzy:

W tym miejscu ogromne brawa należą się @Andrzej Tarnowski (pod kwietniowymi wpisami tego autora pojawiło się 626 komentarzy) oraz @Silny Ogór (513 komentarzy). Naprawdę przebicie bariery 500 komentarzy to naprawdę coś dużego i na przykład w styczniu i lutym bieżącego roku nie udało się nikomu. Oczywiście gratulację należą się również @vries (237), @lordjahu (230) i @macminik (207), którzy również wywołali swoimi wpisami niemałą dyskusję.

I skoro o wywoływaniu dyskusji mowa to zobaczmy jeszcze, którzy autorzy zgromadzili średnio najwięcej komentarzy na wpis:

I tak na pierwszym miejscu z liczbą 513 komentarzy znalazł się @Silny Ogór i jego tekst Linux? U Mnie Działa!, za nim z wynikiem o połowę gorszym, ale również niesamowitym uplasował się @vries i jego debiutancki wpis Jak łatwo i szybko zastąpić Windowsa Linuksem (237 komentarzy). Na trzeciej pozycji kolejny debiutant - @tertualiana i tekst Linux terminal - zestaw przydatnych trików (189 komentarzy). Na kolejnym miejscu znalazł się @lelem, który po raz kolejny w swoim artykule Czy SSD w starym laptopie to dobry pomysł? Na przykładzie HP ProBook 4...525s przywraca dożycia stary sprzęt (173 komentarze). Setkę udało się jeszcze przebić kolejnemu debiutantowi, a jest nim @Fwitkowski17 z wpisem Internet domowy LTE - jaką ofertę/operatora wybrać (102 komentarze). Uważam też, że w zestawieniu tym błędem byłoby pominięcie @Andzej Tarnowski, pod którego biograficznym wpisem (zresztą 1 z 10) Kristina Sweczinskaja — była cyberzłodziejka z dużym stężeniem seksapilu pojawiło się aż 178 komentarzy.

Na koniec chciałbym się jeszcze z Wami podzielić czterema uwagami. Po pierwsze mogę śmiało powiedzieć, że przynajmniej patrząc na parametry ilościowe, na blogu DP dzieje się naprawdę dobrze. Każdy z dotychczasowych miesięcy tego roku okazał się zdecydowanie lepszy od analogicznych okresów w 2019. A marzec i kwiecień to już w ogóle "złoty okres". Co więcej w tym miesiącu pojawiła się nam trójka obiecujących debiutantów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyniki te zapewne są związane z obecną pandemią, ale mam też nadzieję, że może utrzymają się również na niewiele gorszym poziomie po zdjęciu ograniczeń. Druga sprawa, która mnie zaciekawiła to ogromna liczba komentarzy pojawiających się pod wpisami dotyczącymi systemów operacyjnych GNU/Linux, mimo tego, że ich udział w rynku w styczniu 2020 wynosił zaledwie 1,47%. A mimo to 3 z 6 najchętniej komentowanych tekstów w ubiegłym miesiącu były poświęcone właśnie temu "Pingwinowi". Po trzecie chciałbym jeszcze raz (już po raz czwarty w tym tekście) pogratulować @Andrzej Tarnowski. To jest dla mnie naprawdę niesamowite, że potrafisz w ciągu miesiąca opublikować aż 10 tak świetnie przygotowanych merytorycznie tekstów, które dodatkowo przyciągają wielu czytelników. No i ostatnia czwarta sprawa. Odniosłem ostatnio wrażenie, że w przytłaczającej większości na blogu DP piszą mężczyźni. I chciałbym w sumie Was w tym miejscu zapytać czy to tylko moje wrażenie, czy naprawdę 99% aktywnych blogerów to faceci?

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.