Acer ogłasza wyścig o przyszłość Ziemi! Dołączysz?

97% prac naukowych o klimacie wskazuje zgodnie, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie - wskazuje portal Nauka o klimacie . Dlatego właśnie Acer Polska rozpoczyna akcję edukacyjną, w której zachęca każdego z nas do walki o lepszą przyszłość dla naszego domu - Ziemi. Nagrodą jest bezpieczna przyszłość dla kolejnych pokoleń ludzkości. Dołączysz?

"We współczesnym świecie ścigamy się o wszystko. Ale nie o to, co jest najważniejsze. O to kto zadba o nasz wspólny dom" - tymi słowami rozpoczyna się spot będący główną osią komunikacji nowej kampanii Acer "Join the green race". Celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do dbania o Ziemię.