Co piąty gamingowy komputer w Polsce to… Acer!

Według opublikowanego właśnie raportu GfK, producent ten odnotował w 2021 roku blisko 18% udział w rynku desktopów gamingowych. W tym roku Acer także spodziewa się dobrych wyników dzięki wprowadzeniu pecetów z najnowszą generacją procesorów od Intela.

Już prawie połowa Polaków to gracze!

Polska to jeden z najważniejszych rynków gamingowych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Według badań z raportu "The game industry of Poland" wykonanego przez PARP, w Polsce gra już ponad 16 mln osób. Analiza wskazuje też, że wartość krajowego rynku gamingowego to prawie 600 mln dolarów, co plasuje Polskę w trzeciej dziesiątce w zestawieniu światowym. Wspomniany raport był wykonany na początku pandemii COVID-19, stąd liczby te z pewnością jeszcze wzrosły. Wskazują na to pośrednio chociażby nowe studia rodzimego gamedevu, które zagościły na polskie giełdzie. Obecnie jest tam notowanych około 70 spółek, przez co sektor ten jest coraz bardziej znaczącą częścią warszawskiego parkietu.

Powyższe liczby najlepiej świadczą o tym, jak prężny stał się ten obszar gospodarki. A w co gramy? Według danych z zestawienia "W co grają, jak grają i czego oczekują polscy gracze?", przygotowanego przez agencję analityczną Try Evidence, niesłabnącą popularnością cieszą się gry RPG, które lubi ponad 80% ankietowanych. Najmniej lubiane są gry sportowe i survival horrory. Najbardziej kojarzone tytuły to z kolei Call of Duty, Just Cause, Stronghold, Uncharted, The Last of Us i Wiedźmin.

W gamingu królują pecety

We wspomnianym zestawieniu jako ważny element rozgrywki często wskazywane jest dobre poprowadzenie fabuły danej produkcji i jej oprawa graficzna. W tym drugim przypadku wysoka poprzeczka stoi także przed producentami komputerów gamingowych, którzy muszą przygotować taki sprzęt, by sprostał on najbardziej wymagającym produkcjom.

Choć całościowo rynek komputerów stacjonarnych i laptopów w Polsce spadł w ubiegłym roku ilościowo o 10% i wartościowo o 1%, to te same dane od GfK wskazują na ciągły wzrost sprzedaży sprzętu dla graczy. Najlepsze wyniki notują desktopy. W 2019 ilościowo stanowiły niecałe 30% sprzedanych modeli Rok później już ok. 35%, a minionym niedawno 2021 już 40% wszystkich komputerów to te stworzone z myślą o graczach. Ich wartość to aż 60% całego sprzedanego sprzętu!

Prawie 10 000 sztuk sprzedanych pecetów!

Największą popularnością wśród gamingowych komputerów stacjonarnych cieszył się Acer, który odnotował sprzedaż w tej kategorii na poziomie prawie 10 000 sztuk! Oznacza, że co piąty gracz w Polsce kupił jeden z modeli Acer Nitro lub Predator Orion. Tym samym producent uzyskał 18% udział w rynku, co stawia go w czołówce najlepszych marek w tej kategorii.

Miniony rok był dla nas rekordowy w kontekście sprzedaży desktopów dla graczy. Co piąty sprzedany gamingowy pecet nosił logo Acer lub Predator, co jest dowodem ogromnego zaufania wśród tych odbiorców i najlepiej świadczy o jakości naszych produktów. Na naszym rodzimym rynku, zdominowanym przez lokalnych producentów, gdzie dla wielu zapalonych geeków liczą się przede wszystkim komputery składane samodzielnie, gotowe rozwiązania nie miały łatwo. Jednak w ostatnich latach, ze względu na utrudniony dostęp do komponentów i podzespołów, nawet ci najbardziej zapaleni gracze coraz chętniej wybierają gotowe rozwiązania. Dzięki bliskiej kooperacji z naszym teamem z regionu EMEA mogliśmy odpowiedzieć świetną dostępnością urządzeń u naszych partnerów handlowych. To z kolei pozwoliło sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu graczy na sprzęt. wyjaśnia ekspert, Karol Szudzik, Gaming Business Manager w Acer Polska.

Co czeka rynek komputerów dla graczy?