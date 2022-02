Dane sprzedażowe z Mindfactory. Intel wraca do formy

Sklep wciąż sprzedał więcej płyt głównych pod procesory AMD (1590 sztuk średnio za 130,97 EUR każda), ale Intel wcale nie jest dużo gorszy pod tym względem. Płyt głównych pod procesory niebieskich sprzedano 1360 sztuk, z czego 810 to modele dedykowane procesorom z rodziny Alder Lake, a reszta to konstrukcje z gniazdem LGA 1200 lub 1151. Stanowiło to 46.1 proc. sprzedaży, a średnia cena sprzedanej płyty wyniosła 172,54 EUR.