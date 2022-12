DirectX otrzymuje oficjalny kompilator dla Linuksa

Microsoft nigdy jednak nie dodawał do oficjalnych wydań skompilowanej wersji dla Linuksa. Zawsze był to tylko kod źródłowy, skompilowany DXC.EXE z bibliotekami oraz paczka PDB. Od teraz wydawany jest także bin\x64\dxc , co oznacza, że Microsoft uznaje kompilację shaderów DX na Linuksie za oficjalną ścieżkę.

I w zasadzie oznacza to niewiele więcej. Istnieje oficjalna możliwość kompilowania struktur opisanych w wysokopoziomowym języku shaderów HLSL do binarnej postaci DXIL . Krótko mówiąc, da się zbudować z kodu DirectX postać którą umieją "zjeść" sterowniki karty graficznej za pomocą narzędzi wprost z Redmond. Dotychczas trzeba je było składać samodzielnie.

Sama ewolucja DirectX w tę stronę jest dość interesująca. Wszystko wskazuje na to, że migracja ze starego bytecode'u DirectX, działającego wyłącznie w Windows, do przenośnej i nowoczesnej postaci stosującej LLVM na wielu platformach, była zamysłem od samego początku prac nad DirectX 12. Ma to pewne istotne implikacje. Wszak kompilator HLSL to tylko wycinek DirectX, zapewnienie interoperacyjności na tak małym poletku wydaje się mieć mało korzyści, czyż nie?