W tym wariancie oszustwa nazywanym vishingiem przestępcy wykorzystują ufność oraz wrażliwość swoich ofiar. Stosując różne techniki manipulacji, próbują nakłonić je do wykonania określonych działań. Może to być instalacja aplikacji typu TeamViewer Quick Support, Quick Support czy AnyDesk, które dają oszustom dostęp do naszego komputera czy smartfona, ale też przelanie pieniędzy czy podanie hasła i loginu do bankowości internetowej.