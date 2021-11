Fałszywe inwestycje w nowej odsłonie. Kampania zatacza coraz szersze kręgi

Po raz kolejny oszuści próbują pozyskać dane i pieniądze ofiar, zachęcając je do korzystania z fałszywej strony inwestycyjnej. Tym razem, poza wspomnianą ostatnio Biedronką, przestępcy wykorzystują wizerunki Wirtualnej Polski oraz koncernu Shell.

W dalszym ciągu oszuści promują swoją kampanię, w której zachęcają do korzystania z fałszywej strony inwestycyjnej. Po przejściu na stronę, użytkownik jest zachęcany do podania swoich danych celem zainwestowania w wybraną firmę. W rzeczywistości jest to jednak wyrafinowane oszustwo.

Kolejne firmy wykorzystane w ataku

CSIRT KNF już wcześniej podawał, że stworzona przez oszustów strona wykorzystuje wizerunku wielu firm, w które nieświadomy użytkownik miałby móc zainwestować. Reklamy informujące o możliwości szybkiego zarobku są dystrybuowane w mediach społecznościowych, między innymi na portalu Facebook.

Jak poinformował Karol Paciorek z CSIRT KNF, lista wykorzystanych do tej pory wizerunków jest coraz dłuższa. Oszuści, dla uwiarygodnienia swoich działań, zdecydowali się sięgnąć po takie przedsiębiorstwa jak Orlen, Lotos, PKO BP, ING czy Google. Wśród poszkodowanych znalazły się także Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów, a nawet celebryci i politycy.

Nie daj się nabrać

To już kolejna odsłona tej samej kampanii, w której użytkownicy mogą stracić wszystkie swoje oszczędności. Jak zawsze, prosimy naszych czytelników o zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu za pomocą stron, co do których nie mamy pewności. Ryzyko natrafienia na fałszywe serwisy jest coraz większe.