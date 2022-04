Hakerzy zaatakowali rosyjskie metro. Włamali się do jego systemu informatycznego

Hakerzy z grupy GhostSec za pośrednictwem Twittera poinformowali o włamaniu do systemu informatycznego Metrospetstekhnika. Jest to firma, która zarządza m.in. systemem metra w całej Moskwie. Jak twierdzą przedstawiciele grupy powiązanej z kolektywem Anonymous, udało im się uzyskać dostęp do sterowania systemem oddymiania, klimatyzacją, systemem baterii, a także dotrzeć do planów budynków oraz raportów z każdego pociągu. Jeśli doniesienia o ataku na rosyjskie metro potwierdziłyby się, byłby to kolejny, poważny cios dla cyberbezpieczeństwa Rosji.