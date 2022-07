Innowacja w Banku Millennium. Zamienisz smartfon w terminal płatniczy

Przedsiębiorcy mogą już skorzystać z nowej aplikacji Millennium POS , która pozwala na przyjmowanie płatności za pomocą smartfonu lub tabletu z dostępem do internetu. Innowacyjne rozwiązanie wdrożone we współpracy Banku Millennium z firmą PayTel gwarantuje właścicielom działalności gospodarczych pełną swobodę rozliczania transakcji bezgotówkowych z ich klientami.

– Chcemy oferować naszym klientom innowacyjne narzędzia do budowania nowoczesnego i konkurencyjnego biznesu. Terminal płatniczy w telefonie to wygodne rozwiązanie dla osób, które pracują z klientami poza tradycyjnym biurem – mówi Hanna Tobiańska, kierująca projektem w Banku Millennium. – To dla nas kolejny ważny krok w budowaniu kompleksowej oferty dla klientów biznesowych, a przed nami następne, równie ciekawe projekty.