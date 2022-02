Oszustwo "na Vinted". Pani Marta padła ofiarą przestępców

Redakcja odebrała zgłoszenie od naszej czytelniczki, pani Marty, która miała nieszczęście trafić na oszustów na Vinted. Przestępcom, za pomocą manipulacji, udało się przekonać czytelniczkę do odwiedzenia i skorzystania ze spreparowanego serwisu płatności. Niestety, konieczny był kontakt z bankiem i natychmiastowe zastrzeżenie karty.

Pani Marta, po założenia konta na Vinted zdecydowała się wystawić parę ubrań na sprzedaż. Chwilę po publikacji ogłoszeń otrzymała wiadomości od dwóch użytkowniczek. Każda z nich przesłała do Pani Marty zrzut ekranu z informacją o konieczności podania maila osoby sprzedającej, żeby dokończyć proces transakcji.

Zestresowana ponaglaniem ze strony oszustów, Pani Marta otworzyła jeden z linków, jakie znalazły się w wiadomościach rzekomo wysłanych przez Vinted. Spreparowana przez oszustów strona łudząco przypominała platformę sprzedażową. W celu zakończenia sprzedaży, czytelniczka miała podać numer karty, jej datę ważności, a także pin do karty i stan konta.

Przestępcy oczekiwali w kolejnym kroku kolejnych danych. Pani Marta miała wybrać swój bank, podać numer klienta, hasło do niego oraz swój PESEL. Zdziwiona czytelniczka postanowiła poszukać w sieci informacji, czy rzeczywiście tak na Vinted wygląda cały proces sprzedaży. W tym czasie zniecierpliwieni oszuści wysyłali do niej kolejne wiadomości aby przyspieszyć cały proces. Ostatecznie pani Marta usunęła konto na Vinted oraz skontaktowała się z bankiem informując go, że padła ofiarą oszustwa.