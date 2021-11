Logitech MX Keys Mini to bezprzewodowa i podświetlana na biało klawiatura, która sama zachęca do pisania. Wyróżnikiem jest bowiem wbudowany czujnik światła i zbliżeniowy, dzięki którym klawiatura włącza podświetlenie, gdy użytkownik zbliża do niej dłonie. Co więcej, rzecz dzieje się tylko wtedy, kiedy wkoło jest wystarczająco ciemno, by podświetlenie mogło się przydać. W pozostałych przypadkach oszczędzana jest energia. Z uwagi na wbudowany akumulator, ma to oczywiście sens.

Klawiatura jest minimalistyczna i stworzona jednocześnie z myślą o użytkownikach Windowsa i macOS-a. Logitech nie produkuje dwóch wersji, ale jedną, która na klawiszach obok spacji ma symbole typowe dla obydwu systemów. Po kilku dniach nie jest to problemem, ale dla osób wcześniej korzystających z "dedykowanych" modeli, może stanowić to na początku wyzwanie, gdy trzeba szybko znaleźć np. klawisz "Start".

Użytkownicy Windowsa i macOS-a podzieleni pionową linią

Zważywszy na układ pozbawiony części numerycznej i typowego kompletu klawiszy nad strzałkami, MX Keys Mini kierowana jest w mojej ocenie do dwóch grup odbiorców: osób skupionych na pisaniu tekstów oraz często zabierających klawiaturę w podróż, bo ta bez problemu zmieści się w torbie z laptopem czy plecaku - ma niespełna 30 cm długości i waży niemal dokładnie pół kilograma. Takie zastosowanie może też ułatwić wbudowane parowanie z trzema urządzeniami jednocześnie.

Wykonanie, wygląd i łączność

Klawiatura MX Keys Mini jest świetnie wykonana. Wszędzie mamy do czynienia z tworzywami sztucznymi, ale te są bardzo dobrej jakości. Klawisze są matowe, w większości nieco wklęsłe i z wierzchu w minimalnym stopniu "gumowe", przez co palce niechętnie z nich spadają. Sam układ jest na tyle wygodny, że wystarczy dosłownie parę minut, a góra godzina, by się do niego przyzwyczaić i bezbłędnie trafiać w litery.

Od spodu Logitech MX Keys Mini ma cztery duże, gumowe nóżki. Nie ma regulacji kąta nachylenia, co niektórym może przeszkadzać, ale domyślna (i jedyna dostępna pozycja) jest w mojej ocenie wygodna. Na górnym pasku z prawej strony widać diodę, która informuje o stanie klawiatury. Caps Lock i klawisze przełączania sparowanych urządzeń mają własne diody bezpośrednio na przyciskach. Z tyłu klawiatury jest też wyłącznik i gniazdo USB-C do ładowania akumulatora. Przewód USB jest w zestawie.

W pudełku brakuje natomiast odbiornika, dzięki któremu klawiatura mogłaby się łączyć z komputerem. Konieczne jest więc korzystanie z Bluetootha, ale trzeba przyznać, że działa tu zaskakująco dobrze. W innych klawiaturach bezprzewodowych zwykle miałem problemy ze stabilnością takiego połączenia. Odbiornik USB można we własnym zakresie dokupić. W chwili pisania tego tekstu kosztuje około 60 złotych. Jeśli komuś na nim zależy, trzeba tę kwotę doliczyć do niespełna 500 za samą klawiaturę.

Co warte podkreślenia, jest to nowy odbiornik Logi Bolt, a nie popularny Unifying znany z innych modeli. Z nim MX Keys Mini niestety się nie "dogada". To dziwne posunięcie producenta, zważywszy, że większa i starsza wersja klawiatury - MX Keys - poza Bluetoothem wykorzystuje właśnie odbiornik Unifying. Warto więc o tym pamiętać.

Plusy Bardzo wygodne, działające z minimalnym oporem i wyczuwalnym skokiem klawisze

Podświetlenie współpracujące z czujnikiem zbliżeniowym i światła

Świetne wykonanie

Możliwość wyłączenia niektórych przycisków w oprogramowaniu

Rząd klawiszy multimedialnych, które po naciśnięciu "Fn" służą też jako F1-F12

Obsługa 3 urządzeń jednocześnie - przez Bluetooth lub odbiornik USB Minusy Brak regulacji kąta nachylenia

Mimo wysokiej ceny, w zestawie brak odbiornika USB

Klawiatura nie sparuje się z popularnym odbiornikiem Unifying

Wbudowany akumulator po latach zapewne przynajmniej częściowo straci swoje właściwości

Słowo o podświetleniu i akumulatorze

Bez wątpienia największym atutem MX Keys Mini jest ciekawie zrealizowane, białe, zimne podświetlenie. Jego jasność można regulować przyciskami na klawiaturze w kilku poziomach, ale równie dobrze może się to dziać automatycznie na podstawie jasności otoczenia. Co jednak najciekawsze, klawiatura ma wbudowany czujnik zbliżeniowy, dzięki któremu podświetlenie włącza się dopiero, gdy użytkownik zbliży dłonie.

MX Keys Mini z włączonym podświetleniem wieczorem MX Keys Mini z wyłączonym podświetleniem w jasnym otoczeniu

Działa to zaskakująco sprawnie. Oczywiście można się postarać i dotknąć klawiszy zanim się rozświetlą, ale na co dzień przy normalnym korzystaniu, klawiatura zawsze zdąży się podświetlić tuż przed tym, zanim palec trafi na pierwszy klawisz. Kiedy ręce powędrują z dala od klawiatury, po kilku sekundach płynnie wygasi się, by oszczędzać akumulator. To świetne rozwiązanie i nic bym w nim nie zmienił.

A skoro o akumulatorze mowa, według deklaracji producenta powinien wystarczyć na 10 dni działania z włączonym podświetleniem lub nawet 5 miesięcy bez niego. Wartości te wydają się być bez problemu osiągalne. Klawiaturę do testów dostałem naładowaną do poziomu 55 proc. Podłączyłem ją do ładowania dopiero po tygodniu pracy w redakcji, kiedy poziom naładowania spadł do 15 proc.

Ładowanie jest możliwe przez port USB-C

Niestety samo ładowanie nie należy do szczególnie krótkich, ale w jego trakcie można nadal korzystać z klawiatury. MX Keys Mini podłączona do ładowania o godz. 18:20 przy poziomie 15 proc. akumulatora, była w pełni naładowana o 21:30 (w międzyczasie była jednak cały czas używana). W zaokrągleniu trwało to więc 3 godziny, ale podkreślę, że całkiem rozładowana nie była.

Logitech Options w komputerze

Dodatkiem do klawiatury jest oczywiście oprogramowanie, w tym przypadku Logitech Options. Program jest prosty w obsłudze i pozwala zaktualizować oprogramowanie klawiatury oraz ustawić jej podstawowe opcje.



Logitech Options

W Logitech Options można między innymi całkiem wyłączyć funkcję podświetlenia, dezaktywować klawisze Caps Lock, Insert oraz Windows, wyłączyć oszczędzanie energii oraz zmienić działanie klawiszy multimedialnych. Te ostatnie można też ustawić różnice zależnie od konkretnych aplikacji. Możliwe jest także zarządzanie sparowanymi urządzeniami.

Dla kogo Logitech MX Keys Mini?

Klawiatura Logitech MX Keys Mini w mojej ocenie świetnie wpisuje się w potrzeby osób na co dzień pracujących głównie z tekstem. Wówczas brak klawiatury numerycznej nie jest problemem, a na dłuższą metę można go uznać nawet za atut - mysz może leżeć bliżej klawiatury, co nie tylko oszczędza miejsce na biurku, ale także sprzyja właściwej pozycji użytkownika przy biurku.

Na początku obawiałem się, że przy włączonym podświetleniu czas pracy będzie na tyle krótki, że częste ładowanie zmniejszy przyjemność korzystania z klawiatury. Praktyka jest jednak zupełnie inna i MX Keys Mini rzeczywiście potrafi działać dobrych kilka dni z rzędu bez ładowania i to w warunkach intensywnego wykorzystywania.

Logitech MX Keys Mini

Jedynym nie do końca zrozumiałym dla mnie posunięciem jest brak odbiornika USB w zestawie, szczególnie że jest to nowy model, a starsze dongle Unifying nie mają w tym przypadku zastosowania. Mimo wszystko nie każdy komputer ma Bluetooth.

Podsumowując, klawiaturę Logitech MX Keys Mini polecam każdemu, kto dużo pisze, nie potrzebuje klawiatury numerycznej i... ma wolne pół tysiąca. Cena niestety bez wątpienia jest wysoka, ale z drugiej strony, w tym przypadku jest adekwatna do możliwości i jakości wykonania.