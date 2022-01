Loteria sprzętowa. Dysk SSD Kingston NV1 występuje w paru wariantach

Już podczas premiery Kingston nie zdradził specyfikacji, co mogło zwiastować losową konfigurację w zależności od dostępności komponentów. Tak też się zresztą stało, a redakcje otrzymały do testów dyski składające się z różnych komponentów.

Jeśli jednak ktoś jest zainteresowany zakupem Kingstona NV1, to istnieje szansa rozróżnienia przynajmniej kontrolerów bez otwierania pudełka. Jeden z czytelników Techpowerup zauważył, że jeśli spod naklejki wystaje srebrny fragment kontrolera SM2263XT, to dysk wykorzystuje kości QLC, a jeśli kontroler jest schowany pod naklejką i widoczne są tylko kondensatory to mamy do czynienia przynajmniej na razie z dyskiem opartym na Phisonie i kościach TLC lub QLC.