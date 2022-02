Luki w sprzęcie do telemedycyny. "Ktoś może śledzić twój puls"

O szczegółach informuje Kaspersky zwracając uwagę, że część luk w komunikacji wykorzystującej MQTT pozostaje niezałatanych do dziś. Z analizy wynika, że luki można stosunkowo łatwo wykorzystać, stosując metodę man-in-the-middle, by przechwycić komunikację między urządzeniami zdalnego badania pacjentów, a placówką, do której są przesyłane. W ten sposób można odczytać wrażliwe dane o pacjencie.

Badacze pojadą, że problem jest ogólnoświatowy, a raport oparty na 389 wywiadach przeprowadzonych w placówkach w 34 krajach - także w Europie. Ze statystyk wynika, że w 41 proc. z nich stosowany jest sprzęt do zdalnej kontroli pacjentów w formie noszonych urządzeń, które następnie przesyłają dane lekarzom i to na tej drodze można się spotkać z przejmowaniem danych przez atakujących.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, Kaspersky apeluje do pacjentów, by pamiętali o zmianie haseł z domyślnych, a samym aplikacjom do kontroli nie nadawali machinalnie wszelkich możliwych uprawnień, na przykład do odczytywania lokalizacji. Ta niekoniecznie musi być potrzebna do śledzenia stanu zdrowia.