Windows 10: ruszyła automatyczna aktualizacja z 20H2 do 21H2

Użytkownicy Windows 10 20H2 mogą się spodziewać w najbliższym czasie aktualizacji do najnowszej wersji 21H2. W związku ze zbliżającym się końcem wsparcia 20H2, Microsoft zdecydował się bowiem uruchomić proces automatycznej aktualizacji w zgodnych komputerach.

Twórcy Windowsa chwalą się rozpoczęciem wspomaganego uczeniem maszynowym procesu automatycznej aktualizacji Windowsa 10 20H2. Do komputerów trafi najnowsze wydanie 21H2 wydane pod koniec 2021 roku, ale nie do każdego od razu. Producent chce na bieżąco badać, czy nie pojawiają się problemy i w efekcie wypychać aktualizację przez Windows Update tylko do zgodnych komputerów.

Automatyczna aktualizacja Windows 10 to szansa dla użytkowników, by pozostać na bieżąco z łatkami bezpieczeństwa. Dziesiątka w wersji 20H2 przestanie być wspierana 10 maja bieżącego roku, toteż użytkownicy powinni przejść na nowsze wydanie Windows 10 lub pogodzić się z brakiem bieżących zabezpieczeń - co oczywiście nie jest w żadnej sytuacji zalecane.

Windows 11 zyska lepszy menedżer zadań - z obsługą ciemnego motywu