Myszkę Logitech naprawisz sam. Będą części i instrukcje

Początkowo – jak to zwykle bywa – oferta będzie mocno ograniczona. Z "samodzielnych napraw" skorzystają tylko posiadacze najdroższych myszek tego producenta. Chodzi konkretnie o chwalone w recenzjach modele MX Master oraz MX Anywhere , jak wyjaśnia portal Ars Technica . Latem części zamienne i pakiety naprawcze będą dostępne w Stanach Zjednoczonych, ale iFixit od lat z powodzeniem działa też w Europie i nie ma żadnych problemów z zakupem tych produktów w Polsce.

Jeśli program okaże się strzałem w dziesiątkę, to lista modeli w programie samodzielnych napraw będzie wydłużana. Powodzenie zależeć będzie zaś w dużej mierze od cennika. Niestety na razie ani Logitech, ani iFixit niczego w tym temacie nie zdradzają. Wiadomo tylko, że do sprzedaży trafią zarówno same części, jak i kompletne pakiety naprawcze, dzięki którym z serwisem poradzić mają sobie nawet amatorzy.