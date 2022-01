Nielegalna kopalnia kryptowalut. Podpięli się do sieci kolejowej

Na Ukrainie ktoś wpadł na pomysł, by kopalnię kryptowalut zasilić kradzionym prądem z kolejowej sieci energetycznej. Trudno było wierzyć, by nikt nie zorientował się, że zużycie energii jest znacznie wyższe, niż standardowo. Ukraińskie służby odkryły nielegalną kopalnię w Odessie. Składała się ona z ponad stu koparek.

Oprócz tego na miejscu znaleziono także sprzęt służący do komunikacji, który będzie dowodem w sprawie. Jak czytamy na stronie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, sytuacja ta mogła poważnie zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu kolei państwowych. W komunikacie poinformowano też, że straty oszacowano na miliony hrywien.

Kradli prąd, by kopać kryptowaluty. 3800 konsol PS4 w nietypowej roli

Oszuści nie mieli też szczęścia co do samych zysków. Okazało się, że tylko część pozyskanych środków zdołali wymienić na "walutę obcą". Resztę kryptowalut trzymali we własnych portfelach wirtualnych.