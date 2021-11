Promocja PureVPN w Black Friday zapewnia 60 miesięcy usługi za jedyne 61,95 euro. Zniżka 90% obniża całkowitą cenę do około 1,03 euro miesięcznie zamiast 9,60 euro, co czyni ją najlepszą ofertą VPN tego dnia. PureVPN ma również 31-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz testować go przez cały miesiąc bez ryzyka.

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z VPN, możesz być zaskoczony, jak przydatne są te narzędzia. Istnieje kilka znaczących korzyści, szczególnie w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, ale są one w stanie zrobić dla Ciebie o wiele więcej. Używając VPN możesz na przykład uzyskać dostęp do serwisów streamingowych wideo i innych bibliotek. VPN pomaga również ominąć cenzurę i uzyskać swobodny dostęp do zasobów Internetu.

Dzięki PureVPN możesz połączyć się z globalną siecią ponad 6500 serwerów w ponad 78 krajach i w ponad 96 lokalizacjach. Dostępne funkcje obejmują m.in. 256-bitowe szyfrowanie AES, nieograniczoną przepustowość, dzielone tunelowanie i Kill Switch. Dodatkowo, co jest niezwykle ważne, PureVPN nie przechowuje żadnego rodzaju logów– jest to potwierdzone, certyfikatami niezależnych audytorów takich jak Altius IT i KPMG.

Możesz również skonfigurować i używać PureVPN na wielu urządzeniach. Z usługi VPN można korzystać na komputerach z systemami Linux, macOS i Windows. Istnieją również łatwe w użyciu aplikacje mobilne na Androida i iOS. Jest nawet opcja używania PureVPN na Firestick, inteligentnych telewizorach Android TV i routerach. Co najważniejsze, obsługiwanych jest do 10 wielokrotnych logowań, co oznacza, że ​​możesz zabezpieczyć wszystkie urządzenia w domu za pomocą jednej subskrypcji.