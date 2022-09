PayPal zajął konto grupy rodziców. Walczyli o otwarcie szkół podczas pandemii

UsForThem to grupa brytyjskich rodziców, która walczyła o utrzymanie otwartych szkół podczas pandemii. Okazuje się, że jej działalność spotkała się z brakiem uznania ze strony PayPal, które zablokowało jej konto – zauważa The Telegraph. Rodzice zdradzili serwisowi, że nie byli w stanie uzyskać dostępu do tysięcy funtów z darowizn ze swojego konta po tym, jak PayPal ogłosił, że wyłączył usługę dla jednego z założycieli grupy "zgodnie z umową użytkownika firmy technologicznej".