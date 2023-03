Pierwsze testy procesora AMD Ryzen 7 7800X3D. Intel ma się czego bać

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen 7000X3D została zapowiedziana na początku roku, ale do tej pory na rynku zadebiutowały tylko dwa topowe modele: 12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 7900X3D w cenie 3300 zł i 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 7950X3D w cenie 3800 zł. Układy zostały wyposażone w pamięć 3D V-Cache, która poprawia wydajność w nowszych grach.

W kwietniu ma do nich dołączyć 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 7800X3D, który wzbudza zainteresowanie wymagających graczy. Powinniśmy otrzymać nowoczesny procesor, który sprawdzi się w wydajnych komputerach do gier, ale będzie dostępny w przystępniejszej cenie (około 2500 zł).

Co prawda na niezależne recenzje przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale redakcja Tom’s Hardware opublikowała wyniki wewnętrznych testów wydajności . Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D został porównany do poprzedniego modelu AMD Ryzen 7 5800X3D za około 1700 zł oraz konkurencyjnego układu Intel Core i9-13900K za około 3000 zł. Testy przeprowadzono w kilku popularnych grach w rozdzielczości 1920x1080 px na wysokich ustawieniach graficznych.

AMD twierdzi, że AMD Ryzen 7 7800X3D w zależności od tytułu jest od 21% do 30% wydajniejszy od modelu AMD Ryzen 7 5800X3D. W porównaniu do konkurencyjnego modelu Intel Core i9-13900K przewaga ma wynosić od 13% do 24%. Wyniki wyglądają naprawdę nieźle, bo nowy Ryzen powinien być znacznie tańszy od modelu Intel Core i9.