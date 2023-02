Nowe procesory Intel coraz bliżej. Mają być bardziej funkcjonalne

Najnowsze procesory Intel to nie tylko wzrost wydajności, ale też lepsza funkcjonalność sprzętu. Modele Core 12. generacji (Alder Lake) wprowadziły hybrydowe połączenie dwóch typów rdzeni, a także wsparcie dla pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. Mogliśmy mówić o małej rewolucji na rynku PC.

Kolejne modele - Core 13. generacji (Raptor Lake) nie były aż tak rewolucyjne. Procesory przyniosły głównie poprawę wydajności. Otrzymaliśmy więcej rdzeni, co przełożyło się na lepsze osiągi sprzętu. Platforma pozostała ta sama, więc funkcjonalność jest bardzo zbliżona.

Istotne zmiany mają dotyczyć platformy. Według nieoficjalnych informacji z profilu użytkownika TCL, modele Intel Meteor Lake otrzymają cztery dodatkowe linie PCI-Express 5.0, które pozwolą podłączyć bezpośrednio do procesora szybki dysk SSD PCIe 5.0 x4. Zmiana jest istotna. Do tej pory procesory Intel oferowały wsparcie dla PCI-Express 5.0, ale tylko w postaci szesnastu linii do komunikacji z kartą graficzną. Dyski SSD mogły tutaj działać tylko w trybie PCIe 4.0 x4 (lub dzielić linie z kartą graficzną).