Ostrzeżenie od mBanku. Każdy klient może je dostać

Cyberprzestępcy wykorzystujący phishing tym razem mają na celowniku klientów mBanku. Wysyłają do nich spreparowane e-maile dotyczące konieczności potwierdzenia rzekomej płatności SWIFT . Oczywiście jak w przypadku podobnych oszustw, wiadomość zawiera zainfekowany załącznik.

"Uważaj na fałszywe e-maile ze złośliwym oprogramowaniem!" – ostrzega mBank w oficjalnym komunikacie. "Przestępcy podszywają się pod nas i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Jeśli go otworzysz, doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim komputerze" – wyjaśnia mBank.