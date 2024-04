Płaciłeś za parkowanie? Uważaj, hakerzy podmienili numer konta

Jak podaje Kurier Szczeciński, ktoś włamał się do systemu zarządzania Strefy Płatnego Parkowania. Niepostrzeżenie podmieniono numer konta, który wykorzystuje się do uiszczania opłaty dodatkowej. Jest to numer, który jest umieszczony na papierowym zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, który kontrolerzy umieszczają za wycieraczką pojazdu, w przypadku którego nie uiszczono ważnej opłaty za postój.