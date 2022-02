Udawał pracownika banku. Policjant nagrał całą rozmowę

Policjanci z Lubina na Dolnym Śląsku opublikowali nagranie, na którym zarejestrowana została pełna rozmowa z oszustem podszywającym się pod bank . Mężczyzna na wstępie zapytał funkcjonariusza policji o to, czy wykonał przelew do określonej osoby. Miał być to rzekomo poszukiwany przez policję mężczyzna.

Program, którego pobranie zlecił mężczyzna, to AnyDesk. Próbował on przekonać funkcjonariusza policji, że jest to oprogramowanie antywirusowe. W rzeczywistości służy ono do obsługi pulpitu zdalnego. Zainstalowanie takiego oprogramowania i jego odpowiednia konfiguracja umożliwiłaby oszustowi korzystanie z zasobów komputera ofiary i wykradnięcie wszystkich niezbędnych danych.