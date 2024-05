Rower za darmo? Takie ogłoszenie powinno być jak alarm

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele postów związanych z możliwością odebrania roweru za darmo. W ramach rzeczonej akcji do rozdania ma być 350 rowerów, które nie mogą być sprzedane ze względu na zarysowania. Kto by nie skorzystał?

Aby wziąć udział w rzekomym losowaniu, należy napisać pod postem komentarz o treści "dziękujemy". Sklep obiecuje skontaktować się z osobami, którym udało się wygrać darmowy rower. I faktycznie, wysyłają do komentujących wiadomość prywatną, lecz na rower nie ma co liczyć.

Jak informuje CyberRescue, w darmowej wiadomości oszust przesyła link do "odbioru roweru". Strona w rzeczywistości jest formularzem, który służy do wyłudzenia całkiem dużej liczby danych. Po jego wypełnieniu można czekać co najwyżej na mniejszy stan konta, a nie na darmowy rower.