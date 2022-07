Rozpoznawanie twarzy dla zwierząt. Pomysł spodoba się właścicielom psów i kotów

Niektórzy właściciele kotów i psów mogą pozwolić sobie na montaż specjalnych drzwiczek, które umożliwiają pupilom wychodzenie i wracanie do domu w dowolnym momencie. W praktyce wspomniane drzwiczki są po prostu niewielkim otworem wyciętym w dolnej części tradycyjnych drzwi, wyposażonym np. w plastikową osłonkę. Tego typu urządzenie jest znacznym ułatwieniem w przypadku posiadania tzw. zwierząt wychodzących. Ma jednak wady, a jedną z nich jest brak gwarancji, że przez otwór do naszego domu nie dostanie się obcy zwierzak np. bezdomny kot, a niekiedy nawet szczur.

Najnowsze rozwiązanie ma wyeliminować ten problem. Petvation zostało zaprezentowane na platformie Kickstarter , gdzie jego twórcy, zbierali środki na realizację pomysłu. Z zamieszczonego tam opisu wynika, że kamery wspomagane przez sztuczną inteligencję , maszynowe uczenie oraz inteligentne czujniki pozwolą wykryć, kiedy zwierzę zbliża się do drzwi i kiedy chce wejść lub wyjść. Cały system będzie połączony z aplikacją. Dzięki niej dowiemy się, kiedy nasz pies lub kot opuścił dom i kiedy do niego wrócił. Dodatkowo zostaniemy ostrzeżeni o tym, że niechciane stworzenia próbują "włamać" się do środka.

System potrafi rozpoznać m.in. wiewiórki, dziki, szczury, węże, kaczki, wilki, kojoty, a nawet niedźwiedzie. Według twórców aplikacja powie nam też, kiedy nasz pupil przyprowadzi swoich "przyjaciół". Przykładowo, dowiemy się, że nasz kot próbuje przemycić do środka mysz lub inne zwierzę schwytane podczas spaceru. W urządzeniu zamontowane będą potężne i nowoczesne czipy AI, pozwalające na uruchomienie złożonych algorytmów rozpoznawania twarzy w trybie offline. Dlatego wszystkie obrazy będą przechowywane i przetwarzane w samym urządzeniu fizycznym, bez konieczności łączenia go z internetem lub przesyłania jakichkolwiek danych bez naszej zgody.

Rozwiązanie szybko zyskało przychylność internautów. Jego twórcy w ciągu miesiąca uzbierali ponad 90 tys. dolarów (około 421 tys. złotych), pomimo tego, że ich początkowy cel wynosił 10 tys. dolarów (około 47 tys. złotych). Petvation najprawdopodobniej trafi do pierwszych zamawiających w październiku 2022 roku. Jego cena, w zależności do wielkości zamawianych drzwiczek będzie wahać się w granicach od 229 do 598 dolarów (od 1073 do 2800 złotych).