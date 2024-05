Luka w chipach Apple. Eksperci wiedzą już wszystko

Sekrety kryptograficzne nie odstępują użytkownika na krok podczas normalnego korzystania z komputera: internet, praca biurowa, programy do zdalnego połączenia itd. O ile ekstrakcja kluczy kryptograficznych w prawdziwym ataku jest trudna, to nie wymaga uprawnień roota. Najłatwiej zrobić to poprzez złośliwe oprogramowanie udające legalną aplikację. Sporo zaawansowanych aplikacji biznesowych nie jest dostępnych w sklepie App Store, za to na stronie producenta z rozszerzeniem DMG, odpowiednikiem MSI/EXE w systemach Windows.