Wielowarstwowa ochrona kluczem do skutecznej obrony przed malware – wnioski z wrześniowej edycji 2023

Jest to przedostatnia edycja badania w roku 2023 z serii "Advanced In The Wild Malware Test". Po raz kolejny ujawniamy różnice pomiędzy testowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa dla SOHO (Small Office and Home Office) oraz dla biznesu. Test przeprowadzony był pod kontrolą Windows 10 Pro. Wykorzystaliśmy zróżnicowane zagrożenia, a do najbardziej interesujących zaliczamy: