Scribus 1.5.8 dostępny do pobrania. Twórcy przygotowują go do korzystania z Qt6

Strona główna › Scribus 1.5.8 dostępny do pobrania. Twórcy przygotowują go do korzystania z Qt6 25.01.2022 15:35

Scribus

Źródło zdjęć: © dobreprogramy