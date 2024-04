Spędzamy tam najwięcej wolnego czasu. Zgadniesz, gdzie?

Raport Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci" wykazuje, że 49 proc. Polaków przyznaje, że najwięcej swojego wolnego czasu spędza na korzystaniu z mediów społecznościowych. Wśród tych platform, największą popularnością cieszy się Facebook - wskazało go 98 proc. oraz YouTube (96 proc.) i Instagram (94 proc.). Jeśli chodzi o komunikatory, najbardziej znane są Messenger (94 proc.), WhatsApp (91 proc.) i Skype (86 proc.).

Autorzy raportu zauważają, że media społecznościowe pełnią wiele funkcji, takich jak rozrywka, edukacja, a także umożliwiają dzielenie się swoim życiem z innymi. Badanie pokazało, że 90 proc. użytkowników internetu w wolnym czasie korzysta z YouTube. "Facebook jest drugą najpopularniejszą platformą, z 83 proc. respondentów, którzy go wskazują. Natomiast na Instagramie wolny czas spędza prawie 55 proc. badanych" - wymienił Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku, cytowany w informacji.

Raport zwraca uwagę, że wybór ulubionego medium społecznościowego zależy od wieku. Wyjątkiem jest YouTube, który w tym badaniu rozpatrywano jako medium społecznościowe, a nie platformę streamingową. Jest to serwis najpopularniejszy we wszystkich grupach wiekowych - "zarówno 18-, 29-latkowie, trzydziestolatkowie, czterdziestolatkowie, pięćdziesięciolatkowie, jak i osoby powyżej 60. roku życia korzystają z tej platformy" - podkreślono w raporcie.

Badanie zauważa, że popularność poszczególnych mediów społecznościowych spada wraz z wiekiem. "Najlepszym przykładem jest TikTok oraz Snapchat, które są najpopularniejsze wśród młodych ludzi. Z TikToka korzysta 68 proc. 18-29 latków, a tylko 25 proc. seniorów. W przypadku Snapchata – 60 proc. najmłodszych badanych spędza na nim swój wolny czas" - zauważono. Według badania, odsetek ten spada wraz z wiekiem. "Co ciekawe, co trzeci respondent badania korzysta z portalu LinkedIn, służącego do kontaktów biznesowych (35 proc.)" - podkreślono w raporcie.