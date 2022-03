Ukraiński chatbot. Ma pomóc w śledzeniu ruchu rosyjskich wojsk

" Główną różnicą w porównaniu z innymi botami jest autoryzacja poprzez aplikację Diya. Jest to konieczne, aby zebrać lepsze informacje oraz żeby sabotażyści nie spamowali nas fałszywymi zdjęciami lub filmami " – poinformował minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.

Aby korzystać chatbota, trzeba potwierdzić, że jest się autoryzowanym użytkownikiem Dіya. Następnie należy przekazać botowi, co dokładnie i gdzie się widziało – chodzi tu oczywiście o sprzęt wojskowy wroga oraz rosyjskich żołnierzy. W miarę możliwości można też wysłać dokładną geolokalizację oraz zdjęcie lub film – słowem wszystko to, co może przydać się ukraińskim żołnierzom oraz ich dowódcom.