WhatsApp z nowościami. To coś dla użytkowników statusów

Pierwsza z nowości to ikona wyboru prywatnej grupy odbiorców. Ustawienia prywatności pozwolą nam dostosować widoczność naszego statusu do ograniczonego, wybranego grona odbiorców (o ile taki będzie nasz cel). Dodatkowo nasz ostatni wybór w tym zakresie zostanie zapisany jako domyślny i zastosowany podczas publikacji kolejnego statusu w komunikatorze WhatsApp. Kolejną funkcją są statusy głosowe. To dogodne rozwiązanie dla osób, które wolą wysyłać wiadomości głosowe zamiast wiadomości tekstowych. WhatsApp umożliwi nam nagrywanie głosowych statusów o długości do 30 sekund.