Wiadomość od "DHL-a". Tego SMS-a nie wysłał kurier

Fałszywy SMS z numeru 725752494 to tylko kolejny przykład, który pokazuje zacięcie cyberprzestępców. W tym przypadku ktoś podszywa się pod firmę kurierską, próbując zachęcić odbiorcę do kliknięcia skróconego linku. Prowadzi on do fałszywego serwisu szybkich płatności, gdzie zostaną wyłudzone dane logowania do bankowości internetowej. Następny krok to kradzież pieniędzy z konta ofiary.