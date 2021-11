Check Point Research podaje, że problem dotyczy aż 37 procent wszystkich urządzeń na świecie. Co ważne, wspomniane luki występują głównie w smartfonach marek Xiaomi, Oppo, Realme oraz Vivo.

Ekspertów zaciekawiło jednak w jakim stopniu niestandardowe jednostki mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców do ataku smartfona. Specjaliści wykonali więc szereg badan, które doprowadziły do odkrycia łańcucha luk w zabezpieczeniach. Podatności mogą zostać wykorzystane do podsłuchiwania rozmów użytkowników Androida.