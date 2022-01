Windows 11 ma problemy z wydajnością. Winne są zabezpieczenia systemu

Kłopoty związane z wydajnością systemu, jak donosi Windows Latest, mają być spowodowane przez błąd w module fTPM. Samo włączenie go w systemach AMD, wymagane do instalacji Windowsa 11, jest bardzo proste. Okazuje się jednak, że w wybranych konfiguracjach może powodować problemy z wydajnością.

W wybranych przypadkach, użytkownikom udało się przywrócić całkowitą sprawność swoich systemów poprzez aktualizację BIOS-u oraz sterowników do najnowszej wersji. Nie we wszystkich sytuacjach taka metoda jednak się sprawdzi. Jeżeli problemy z Windowsem 11 są bardzo uciążliwe, konieczny może być downgrade do Windows 10 i zrezygnowanie z modułu fTPM.