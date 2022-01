Wyciek z bazy torrentów. Ktoś udostępnił tabelę z danymi użytkowników

Mimo istnienia serwisów streamingowych , otwartych kin i regularnych promocji na gry , wciąż wiele osób korzysta z popularnych niegdyś torrentów. Teraz mamy kolejny powód, by zaprzestać piracenia filmów, seriali i gier. Do sieci trafiło ok. 120 tys. rekordów o użytkownikach jednej ze stron z torrentami.

W serwisie devil-torrents nie ma wymogu używania złożonych haseł. Na dodatek były one zabezpieczone za pomocą przestarzałego algorytmu kryptograficznego MD5. Został on złamany już w 2004 roku i nie jest uważany za bezpieczny do większości zastosowań. Można więc podejrzewać, że miało to wpływ na ogromną liczbę złamanych kont.