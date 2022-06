7-Zip po cichu dostał ważną nowość. Będzie bezpieczniej

System Windows stosuje bardzo ciekawy zabieg do oznaczania plików "pochodzących z internetu". Przeglądarka Internet Explorer do każdego pobranego pliku dodaje element Zone.Identifier zawierający informację z jakiej strefy zabezpieczeń pochodzi. Koncepcja strefy zabezpieczeń jest bardzo stara, wywodzi się z programu Internet Explorer 4.

Mimo to, one także oznaczają pliki pobrane z internetu za pomocą znacznika Zone.Identifier. Windows pliki "z internetu" traktuje nieco inaczej niż pozostałe. Dokumenty Office otworzą się w widoku chronionym. Skrypty poproszą o odblokowanie (w trybie nieinteraktywnym po prostu się nie uruchomią). Programy także poproszą o odblokowanie, a ponadto rozpoczną konsultację SmartScreen i poproszą antywirusa o dedykowany skan.

Archiwa ZIP oznaczone jako pochodzące z internetu, jeżeli zostaną rozpakowane przez systemowy Eksplorator Plików (jeden z najgorszych istniejących otwieraczy ZIP), spropagują swoje oznaczenie do plików pochodzących z archiwum. Podobnie zachowa się WinRAR. Dotychczas jednak 7-Zip tak nie robił. Pozwalało to "wyprać" złośliwy plik pakując go do archiwum. Wypakowany, był już nieoznaczony, a więc zaufany.