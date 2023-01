AMD Ryzen 9 7900. Wydajny, trochę tańszy i z fabrycznym coolerem

Ryzeny serii 7000 (Raphael) opierają się na nowych rdzeniach ZEN 4 wykonanych w 5 nm litografii od TSMC. Pełne układy w postaci Ryzenów 9 7950X wykorzystują parę chipletów mających po osiem rdzeni każdy, ale modele Ryzen 9 7900X i nowy Ryzyen 9 7900 mają po aktywnych sześć rdzeni.

W zasadzie nowy procesor od AMD różni się w stosunku do wariantu z X-em w nazwie wyłącznie niższym taktowaniem oraz niższym TDP. Przykładowo bazowe taktowanie rdzenia to 3,7 GHz, podczas gdy dla wariantu z X-em jest to 4,7 GHz. Mniejsza różnica jest w przypadku trybu turbo, gdzie nowość osiąga maksymalnie 5,4 GHz wobec 5,6 GHz dla modelu Ryzen 9 7900X. Można jednak tę niedogodność naprawić poprzez podkręcanie, a po szczegóły odsyłamy do testu procesora autorstwa Pawła Maziarza, który znajdziecie w benchmark.pl.

Poza taktowaniem różnicą jest też obniżone z 170 W do 65 W TDP oraz maksymalny limit mocy z 230 W do 88 W co pozwoliło za zastosowanie coolera Wraith Prism od AMD. Taki stan rzeczy potwierdzają testy poboru energii, gdzie w przypadku obciążenia procesora w benchmarku Cinebench R23 możemy liczyć na 105 W mniej w stosunku do wariantu z X-em. Z drugiej strony w teście poboru energii podczas gry (Cyberpunk 2077) spadek był znikomy (9 W), ale tutaj wąskim gardłem jest już karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080.

Taki stan rzeczy negatywnie wpłynął na wydajność w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie nowy AMD Ryzen 9 7900 jest np. w benchmarku Cinebench R23 oraz podczas renderowania filmu 4K w oprogramowaniu DaVinci Resolve 17 jest pokonywany przez najnowszego Intel Core i5-13600K sporo odstając od Ryzena 9 7900X. Z kolei w grach nowość ma w zasadzie prawie identyczną wydajność co wariant z X-em i tylko w średniej liczbie kl./s w mamy mniej o 20 kl./s (270 vs 290 kl./s).

Ogólnie rzecz biorąc Ryzen 9 7900 jest w zasadzie bardziej energooszczędnym wariantem Ryzena 9 7900X tańszym o około 50 zł, do którego jako bonus dostajemy cooler. Wydajność w grach jest porównywalna z mocniejszym Ryzenem, a w razie potrzeby można Ryzena 9 7900 podkręcić do tego samego poziomu kosztem jednak zwiększonego poboru energii.

Jednakże lepszym wyborem będą procesory Intela poczynając od Core i5-13600K, jeśli szukamy jednostki stricte do grania lub Core i7-13700K, jeśli szukamy czegoś do szerszych zastosowań. Z drugiej strony w przypadku najnowszych Ryzenów dostajemy bardziej przyszłościową podstawkę, która będzie wspierana dłużej (przynajmniej do 2025 roku) czego nie można powiedzieć o Intelu.

Przemysław Juraszek, dziennikarz dobreprogramy.pl