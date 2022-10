Wyostrzanie zdjęć na smartfonie może być niezwykle łatwe. Wystarczą dobre aplikacje, które nie dość, że dają szybki efekt, to jeszcze mają przemyślany interfejs i oferują znacznie więcej możliwości, niż tylko poprawa ostrości. Sprawdź nasze propozycje.

Snapseed

Snapseed to ciekawa aplikacja rozwijana przez Google, która pozwala na wygodną edycję zdjęć. Wiele osób ceni sobie jej liczne narzędzia, imponującą liczbę filtrów, a także wyjątkowo dobrze przemyślany interfejs.

Jedną z wielu funkcji Snapseed jest wyostrzanie zdjęć. Wystarczy zaznaczyć interesującą nas fotografię, a następnie w narzędziach i szczegółach wybrać właśnie wyostrzanie. Poprawianie ostrości nie jest tu niczym skomplikowanym i właściwie każdy będzie mógł szybko wykorzystać tę opcję do uzyskania lepszych efektów. Oczywiście Snapseed ma znacznie więcej możliwości, a wśród nich znajduje się np. balans bieli czy korekta prześwietleń.

Aviary

Aviary w bardzo łatwy sposób pozwala nanosić ciekawe filtry do zdjęć. Ponadto obróbka o trochę innym charakterze również jest możliwa. Jak się zapewne domyślacie, aplikacja daje okazję do sprawnego wyostrzania zdjęć, lecz to nie koniec jej możliwości.

Aviary nie tylko wyostrzy nasze fotografie, lecz dodatkowo podniesie kontrast lokalny, wzmocni kolory, wpłynie na temperaturę światła, usunie czerwone oczy, a nawet pozwoli na szybkie wykadrowanie. Pisaliśmy już, że możliwe jest wyostrzanie zdjęć, ale warto wspomnieć także o tym, że da się tu nadać zdjęciom głębię ostrości lub wygląd symulujący makietę. Krótko mówiąc Aviary to całkiem sporo atrakcyjnych możliwości.

Lumii

Lumii to kolejny program do łatwego wyostrzania zdjęć. Ponadto za pomocą tej aplikacji da się nanosić ciekawe efekty fotograficzne i ulepszać obraz na różne sposoby. Dzięki temu, że zadbano tu o szereg narzędzi do dostosowywania takich parametrów, jak chociażby jasność, kontrast i wspomniana wcześniej ostrość, użytkownik ma szerokie pole manewru.

Prawie każdy lubi pomysłowe efekty fotograficzne, a jeśli obsługa programu jest względnie łatwa, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że aplikacja przypadnie nam do gustu. Lumii spełnia te kryteria i jest dobrym narzędziem m.in. do szybkiego obracania i kadrowania fotografii. Przy okazji warto nadmienić, że interfejs jest tu bardzo czytelny. Sprawna obsługa programu nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl