Ataki przeciwko Polsce. Wojna toczy się w cyberprzestrzeni.

"Cyberwojna przeciwko Polsce trwa. Ponadto w rosyjskiej propagandzie coraz częściej zauważamy odniesienia do zbliżających się wyborów. To zazwyczaj osądy, że te wybory w końcu przyniosą zmianę, albo sugestie, że Polacy w końcu powinni znieść władzę, która im szkodzi i infekuje rusofobią cały świat Zachodu" - ocenił.

"Może chodzić nie tyle o zmianę jednych polityków na innych, ile o doprowadzenie do paraliżu politycznego w Polsce. Nasilenie operacji propagandowych miałoby prowadzić do polaryzacji społeczeństwa, co zawsze daje efekt wzmacniania ugrupowań radykalnych. Celem może być np. taka mozaika partii w przyszłym Sejmie, by nikt z nikim nie mógł się porozumieć. Wtedy priorytetem stałaby się polityka wewnętrzna, a więc zapewne mniej energii moglibyśmy poświęcać pomocy Ukrainie" - dodał Stanisław Żaryn.