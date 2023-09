Pegasus na iPhonie? Pobierz, by się zabezpieczyć

Jak podaje Niebezpiecznik , poprawki wypuszczono też dla systemów macOS Ventura 13.5.2, iPadOS 16.6.1 i watchOS 9.6.2. Dziura wykorzystywana przez Pegasusa została odkryta przez Citizen Lab. Pozwala ona na przejęcie kontroli nad iPhonami 8 i nowszymi, które pracują na systemie iOS do wersji 16.6.

Apple poinformowało jednak, że luka nie dotyczyła każdego użytkownika. Jeśli korzystał on z Lockdown Mode , nie można było wykorzystać jej do instalacji Pegasusa na urządzeniu. W przypadku osób, które mogą być w grupie osób atakowanych, warto rozważyć włączenie tej opcji.

Jak zauważa Niebezpiecznik - może to utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych, blokować ładowanie filmów czy grafik, a także wyłączać interaktywne widgety w iMessage. To wszystko może być jednak warte dodatkowego bezpieczeństwa, szczególnie jeśli użytkownik należy do grupy bardziej narażonej na ataki aplikacjami szpiegującymi.