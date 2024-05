Avast Free Antivirus: darmowy program do usuwania wirusów dla każdego

W świecie przepełnionym cyberatakami, fałszywymi stronami internetowymi i podstępnymi e-mailami podstawą jest odpowiednia ochrona komputera. Nie trzeba być mistrzem informatyki, by właściwie skonfigurować takie oprogramowanie. Wygodne rozwiązanie to Avast Free Antivirus – darmowy program do blokowania szkodliwego oprogramowania i wirusów, który sprawdzi się w każdej sytuacji, w jakiej znajdzie się nasz komputer.

Niezależnie od tego, czy użytkownik przegląda akurat strony, robi zakupy w sieci, pracuje zdalnie, planuje wakacyjny wyjazd lub odczytuje pocztę e-mail, Avast Free Antivirus stale czuwa w tle i dba o to, by użytkownik nie musiał mierzyć się z infekcją komputera, bo ta zostanie po prostu na czas wykryta. Skuteczność Avasta wynika z kilku kluczowych elementów, które wykorzystuje oprogramowanie.

6 filarów bezpieczeństwa

Podstawą programu Avast Free Antivirus jest sześć modułów, które w różny sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika przy komputerze. Jednym z nich jest Inteligentne skanowanie, czyli moduł odpowiedzialny za analizowanie oprogramowania, co ma pomóc znaleźć luki zabezpieczeń, a potem je wyeliminować. Komplementarnie działa CyberCapture – funkcja, dzięki której podejrzane pliki z dysków analizowane są w chmurze, by później w razie potrzeby je usunąć.

Avast Free Antivirus skanuje również w czasie rzeczywistym zachowanie wszystkich uruchamianych aplikacji i na bieżąco informuje użytkownika, jeśli jakiś program próbuje wykonać podejrzane działanie. Skanowanie dotyczy także samych dokumentów. Próba otwarcia dowolnego pliku poprzedzona jest analizą, w wyniku której dokument może zostać dla bezpieczeństwa zablokowany. To cenne zwłaszcza w przypadku otwierania załączników z poczty e-mail, gdzie mogą znajdować się wirusy.

Dwa kolejne moduły w antywirusie Avasta to Dysk ratunkowy oraz Kwarantanna. Pierwszy z nich przyda się każdemu użytkownikowi, który spotkał się z podbramkową sytuacją w systemie operacyjnym wymagającą uruchomienia komputera z urządzenia zewnętrznego. Wystarczy wcześniej przygotować nośnik CD lub USB, aby zabezpieczyć się na taką sytuację.

Kwarantanna z kolei potrafi izolować niebezpieczne pliki, dzięki czemu przestają zagrażać systemowi w komputerze. Poza przeniesieniem dokumentu do kwarantanny możliwe jest również wysłanie go do Laboratorium Zagrożeń Avast, gdzie zostanie dokładnie sprawdzony.

Funkcje, które doceni każdy

Wymienione moduły to nie wszystko, bo Avast Free Antivirus ma także do zaoferowania inne, dodatkowe opcje. Na uwagę zasługuje m.in. ochrona przed ransomware, czyli oprogramowaniem wykorzystywanym przez atakujących do wyłudzania okupu. W wyniku jego działania komputer zostaje zaszyfrowany, a użytkownik traci dostęp do plików. Avast czuwa, by takie sytuacje nie miały miejsca.

Ponadto użytkownik antywirusa zyskuje dostęp do alertów bezpieczeństwa dotyczących włamań. Jeśli w sieci dojdzie do wycieku i nieproszone osoby wejdą w posiadanie danych logowania niewinnych osób, użytkownik zostanie o tym poinformowany, co powinno skłonić go do możliwie szybkiego zabezpieczenia konta choćby poprzez zmianę hasła logowania.

Na uwagę zasługuje również wbudowana zapora ogniowa, która monitoruje ruch sieciowy komputera. Na tej podstawie wychwytywane są niepożądane działania, co pozwala blokować ataki ze świata zewnętrznego. Inspektor sieci z kolei czuwa nad bezpieczeństwem sieci Wi-Fi, z którą połączył się użytkownik. Można mieć wówczas pewność, że intruzi mają utrudnione zadanie, by dostać się do prywatnych plików.

Avast Free Antivirus dla każdego

Wymienione funkcje to tylko część zalet programu Avast Free Antivirus. Wszystkie warto odkryć samemu, po prostu instalując program, bo ten jest darmowy. Główna zaleta jest jednak nie do przecenienia – jest nią wygoda i spokój, które zyskuje użytkownik, nie musząc martwić się o skomplikowaną konfigurację oprogramowania antywirusowego w komputerze.

