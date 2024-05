Nowy patent oszustów. Wykorzystują program z Windowsa

Oszuści wykorzystują więc socjotechnikę i niewiedzę adresata, który może uwierzyć, że konieczne jest połączenie z jego komputerem, by przeprowadzić działania serwisowe. W Polsce częściej kojarzymy podobne ataki z aplikacjami AnyDesk i TeamViewer , a scenariusz zakłada podszywanie się pod policjanta, bankowca lub doradcę inwestycyjnego . W tym przypadku aplikacja Szybka pomoc ma być rzekomo potrzebna wsparciu technicznemu, by zadbać o komputer ofiary - tłumaczy sam Microsoft .

Oszuści wykorzystują dokładnie ten mechanizm, wgrywając do komputera paczkę złośliwego oprogramowania, co prowadzi w kolejnych krokach do uruchomienia ransomware'u Black Basta. Jego historia sięga 2022 roku i co do zasady uznaje się, że celem ataków z wykorzystaniem tego oprogramowania są głównie kraje poza Europą, ale nie brakuje także przypadków z tego obszaru. Celem atakujących jest zdobycie dostępu do wrażliwych danych, zaszyfrowanie ich i żądanie okupu, grożąc ich publikacją w sieci.