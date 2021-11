SharkBot atakuje Androida. To trojan bankowy, który kradnie dane

Problem szkodliwego oprogramowania z rodziny SharkBot opisuje serwis ZDNet . Opisywany trojan jest odkryciem zespołu badaczy z firmy Cleafy, którzy zauważyli pod koniec ubiegłego miesiąca szkodliwe aplikacje niepasujące do żadnej dotychczas znanej grupy . SharkBot potrafi wykradać dane, w tym te logowania do bankowości mobilnej.

W praktyce SharkBot ma więc cechy typowego trojana bankowego. Najpierw zachęca ofiarę do nadania zainfekowanej aplikacji niezbędnych uprawnień, a potem przejmuje telefon, by odczytywać zapisane dane i przechwytywać ekran. W ten sposób w ręce atakujących może wpaść m.in. treść SMS-ów oraz login i hasło do banku.