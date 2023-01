SpyNote atakuje Androida. Śledzi użytkownika i kradnie dane

Badacze bezpieczeństwa z firmy ThreatFabric ostrzegają o zwiększonej aktywności i ciekawych możliwościach oprogramowania szpiegującego z rodziny SpyNote. To spyware na Androida, który służy między innymi do wykradania danych kart płatniczych, logowania do bankowości i śledzenia użytkowników na kilka sposobów.