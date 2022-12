Chcesz sam naprawić swojego Macbooka lub iPhone'a? Od teraz możesz.

To te ostatnie często są najpoważniejszym problemem dla kogoś, kto chce sam naprawić swój komputer lub telefon. Na narzędzia dobrej jakości trzeba wydać całkiem poważne pieniądze, a po jednokrotnym użyciu mogą się już więcej nie przydać. Dlatego jednym z ciekawszych elementów programu Self Service Repair jest możliwość wypożyczania narzędzi potrzebnych do wykonania danej naprawy: dostępne są m.in. wkrętarki, specjalistyczne kuwety oraz prasy do ekranów i baterii. Apple będzie oferować zestawy do wypożyczenia na tydzień w cenie 299 zł, dostarczane do klienta za darmo (co też jest istotne, biorąc pod uwagę rozmiar na przykład prasy do ekranów).