Apple rusza z programem samodzielnej naprawy. Teraz każdy naprawi iPhone'a

Samoobsługowa naprawa stała się dostępna, zgodnie z informacjami Appl e , dzięki zapewnieniu instrukcje napraw oraz oryginalnych części i narzędzi za pośrednictwem sklepu Self Service Repair Store . Póki co, opcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, jednak rozszerzy się na dodatkowe kraje, począwszy od wybranych państw w Europie, jeszcze w tym roku.

Dodatkowo Apple będzie oferować zestawy do wypożyczenia za 49 dolarów, dzięki czemu klienci, którzy nie chcą kupować narzędzi do pojedynczej naprawy, będą mieli dostęp do dedykowanych narzędzi naprawczych. Zestawy do wypożyczenia będą wysyłane do klientów za darmo na czas tygodnia, który powinien wystarczyć do wykonania każdej naprawy.